Энберт о Костомарове: «Эта история из очень тяжелой превращается в очень вдохновляющую. Жду Романа на льду»

«Это действительно очень вдохновляющая история. С одной стороны, очень тяжелая для нас всех, потому что это наш близкий друг, часть нашей команды, часть семьи.
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