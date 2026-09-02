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Бренерман: "Ил" планирует выйти на выпуск 12 самолетов Ил-114-300 в год

Бренерман: "Ил" планирует выйти на выпуск 12 самолетов Ил-114-300 в год

ПАО «Ил» планирует выпустить шесть региональных самолетов Ил-114-300 в 2028 году, а к 2031 году довести объем производства до 12 машин ежегодно.

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