Бренерман: "Ил" планирует выйти на выпуск 12 самолетов Ил-114-300 в год

ПАО «Ил» планирует выпустить шесть региональных самолетов Ил-114-300 в 2028 году, а к 2031 году довести объем производства до 12 машин ежегодно.
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