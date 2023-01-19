Пока некоторые страны мира лишь изображают своё величие, пыжатся и делают вид, бывшая жемчужина британской короны, родина Маугли и Рикки-Тикки-Тави стала самой населённым государством планеты.
Популярные статьи
- Ветеран российских спецслужб Анатолий Сорокин: Пришла пора физически устранять главарей украинских террористов
- Захарова в связи со словами Шольца о поражении России, предположила у него «врожденное уродство»
- Кадыров: для диверсионно-разведывательных групп Украины нет ничего страшнее, чем нарваться на бойцов чеченских спецподразделений
Свежие комментарии