День военной контрразведки: история, традиции и интересные факты

Военные контрразведчики редко оказываются в центре внимания общественности, их деятельность окутана завесой секретности, но без их неустанного труда невозможно представить ни эффективную оборону, ни стратегическую стабильность государства.
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