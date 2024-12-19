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День военной контрразведки: история, традиции и интересные факты

День военной контрразведки: история, традиции и интересные факты

Военные контрразведчики редко оказываются в центре внимания общественности, их деятельность окутана завесой секретности, но без их неустанного труда невозможно представить ни эффективную оборону, ни стратегическую стабильность государства.

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