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Царьград

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Три региона России, где власти поняли суть перемен: Такие выводы звучат впервые

Три региона России, где власти поняли суть перемен: Такие выводы звучат впервые

Главам регионов вновь было чётко указано, что протокольные отчёты о разовых мероприятиях, касающихся одной из ключевых задач президента – формирования полноценной национальной политики – недопустимы.

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