Нутрициолог Шереметьев: при поллинозе стоит поработать над микрофлорой кишечника

От 10% до 30% мирового населения страдают от поллиноза, аллергической реакции на пыльцу растений. Что лучше исключить из питания в сезон цветения и какие добавки помогут прожить это время более комфортно, рассказал "Газете.
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