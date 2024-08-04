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Нутрициолог Шереметьев: при поллинозе стоит поработать над микрофлорой кишечника

Нутрициолог Шереметьев: при поллинозе стоит поработать над микрофлорой кишечника

От 10% до 30% мирового населения страдают от поллиноза, аллергической реакции на пыльцу растений. Что лучше исключить из питания в сезон цветения и какие добавки помогут прожить это время более комфортно, рассказал "Газете.

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