В год семьи творится какая-то бесовщина. Сильные, казалось бы, люди, на поверку оказываются слабаками, легко поддающимися искушению.
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В год семьи творится какая-то бесовщина. Сильные, казалось бы, люди, на поверку оказываются слабаками, легко поддающимися искушению.