Обмен Медведчука и «Железный купол»: Во что обошёлся России израильский кукиш г-ну Зеленскому

Сложная многоходовка: Иностранных наёмников, захваченных в Мариуполе в плен, Москва использовала, чтобы не дать Киеву прикрыться израильской системой ПВО Внезапно из долгого и почти полного информационного небытия вышел Виктор Медведчук, бывший глава Администрации президента Украины Леонида Кучмы.
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