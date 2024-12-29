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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Ступак: «Главное событие 2024 года в российском спорте – участие российских пловцов в чемпионате мира. Это ярчайший момент»

«2024 год получился классным. Этот год был открытий, совершений, мероприятий, шоу и проектов. Это было масштабирование меня и моей личности, как спортсмена и как обычного человека.

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