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Поздравляем ребят, представлявших Республику Крым на Всероссийском конкурсе!

Поздравляем ребят, представлявших Республику Крым на Всероссийском конкурсе!

Поздравляем ребят, представлявших Республику Крым на Всероссийском конкурсе!С 16 по 18 мая в Москве проходил Всероссийский конкурс "Мы гордость Родины", на котором участники представили свои проектные и научно-исследовательские работы.

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