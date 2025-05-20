Поздравляем ребят, представлявших Республику Крым на Всероссийском конкурсе!С 16 по 18 мая в Москве проходил Всероссийский конкурс "Мы гордость Родины", на котором участники представили свои проектные и научно-исследовательские работы.
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