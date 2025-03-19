Могло быть и хуже...

Итак, вчера вечером состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Все добрые русские люди в ожидании этого разговора очень волновались, ночами не спали и молились, чтоб не случилось слива, но, к некоторому нашему облегчению, всё прошло не так уж и плохо, и самой нехорошей новостью стало то, что Владимир Путин согласился с предложением Трампа о взаимном отказе на 30 дней от ударам по объектам энергетической инфраструктур и сразу же дал российским военным соответствующую команду.