16 забавных примеров того, как люди старшего поколения попытались укротить непослушную технику

В детстве родители учили нас правильно пользоваться разными вещами, а теперь ситуация поменялась — сейчас уже мы показываем старшему поколению, как обращаться с приложениями в телефоне и ставить подходящие эмоджи.
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