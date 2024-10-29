Военкор рассказал о начале битвы ВС России за новый город в зоне СВО

ВС России начали битву за новый город в зоне впециальной военной операции (СВО). Речь идет о Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), куда, по предварительной информации, смогли зайти российские войска, сообщил в Юрий Котенок.
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