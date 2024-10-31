⚡️Этой ночью ПВО России уничтожила один украинский БПЛА над акваторией Черного моря Минобороны России.
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⚡️Этой ночью ПВО России уничтожила один украинский БПЛА над акваторией Черного моря Минобороны России.