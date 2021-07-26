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Саммельвуо о победе над США: «Выиграли 3:1 против очень сильной команды, которая показывает хороший волейбол, так что очень довольны»

Главный тренер сборной России по волеболу Туомас Саммелвуо прокомментировал исход матча с США (3:1) на Олимпиаде в Токио.

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