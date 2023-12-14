Кино: Сергею Барковскому – 60: Как выпускник философского факультета стал звездой сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург»

Его называют лучшим актёром театрального Санкт-Петербурга и любимцем публики. Сергей Барковский, празднующий сегодня свой 60-й день рождения, на самом деле очень талантлив и многогранен, на сцене сегодня ему почти нет равных.
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