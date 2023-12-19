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Дмитрию Назарову предложили вернуться в Россию – он обещал подумать

Дмитрию Назарову предложили вернуться в Россию – он обещал подумать

Стало известно, что Дмитрий Назаров получает странные предложения из России от антипатриотов. Однако и к таковым относится с особой настороженностью.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Пусть сидит в Каннах!!!!
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
Он ещё и думать умеет? Или гордость свою показывает дырявую?
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7 час.
Галина И
Умерла, так умерла... Нечего им делать в России
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6 час.

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