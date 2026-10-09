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Приемная дочь Алены Кравец после детдома и суда назвала бойфренда «посланным судьбой»

Приемная дочь Алены Кравец после детдома и суда назвала бойфренда «посланным судьбой»

19-летняя Даниэлла, приемная дочь актрисы и певицы Алены Кравец, объявила о переменах в личной жизни.

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