Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали попытку украинских военных форсировать реку Оскол на купянском участке фронта.
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