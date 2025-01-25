«Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:30 по московскому времени. Манчестер Сити – Челси Дата проведения 25 января, 20:30, «Этихад» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица АПЛ Статистика АПЛ.
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