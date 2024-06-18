Вторник, 1️⃣8️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🌯 Всемирный день гармонии 🤬 Международный день паники 🤡 Всемирный день жонглирования 🎊День рождения детской коляски 🧀День сыроделов 🍡Международный день пикника 🍣Международный день суши 🇷🇺 День службы военных сообщений Вооруженных Сил России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1815 год - в битве при Ватерлоо прусские и английские войска разгромили армию Наполеона I 📔 1880 год - в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину 📔 1889 год - в США Уильям Ричардсон получил патент на детскую коляску 📔 1932 год - образована Международная федерация баскетбола 📔 1937 год - советские летчики начали первый в мире беспосадочный перелёт, продлившийся более 2-х суток, по маршруту Москва - Северный полюс – Ванкувер 📔 1939 год - в Каневе на могиле украинского поэта Тараса Шевченко открыт бронзовый памятник 📔 1955 год - в Москве издан первый номер советского журнала для молодёжи "Юность".