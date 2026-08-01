Россия: Сотрудники полиции заявили, что охранник и посетитель ресторана были убиты в ресторане «Бальцы Росси» (Кудринская площадь, 1) в Москве, когда подозреваемая женщина привела в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) в вечерние часы по местному времени, предположительно при целенаправленном убийстве главнокомандующего Воздушно-космических сил России.
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