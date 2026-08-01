НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Россия: Сотрудники полиции заявили, что охранник и посетитель ресторана были убиты в ресторане...

Россия: Сотрудники полиции заявили, что охранник и посетитель ресторана были убиты в ресторане «Бальцы Росси» (Кудринская площадь, 1) в Москве, когда подозреваемая женщина привела в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) в вечерние часы по местному времени, предположительно при целенаправленном убийстве главнокомандующего Воздушно-космических сил России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии