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Вероятность возникновения супер-Эль-Ниньо в этом году оценили

Вероятность возникновения супер-Эль-Ниньо в этом году оценили

В этом году планету скорее всего не настигнет Супер-Эль-Ниньо. Вероятность того, что климатическое явление разовьется до фантастических масштабов, в беседе с агентством РИА Новости оценил профессор отделения компьютерных наук и инженерии Университета Айдзу Саджи Хамид.

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