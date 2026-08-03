Вероятность возникновения супер-Эль-Ниньо в этом году оценили

В этом году планету скорее всего не настигнет Супер-Эль-Ниньо. Вероятность того, что климатическое явление разовьется до фантастических масштабов, в беседе с агентством РИА Новости оценил профессор отделения компьютерных наук и инженерии Университета Айдзу Саджи Хамид.
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