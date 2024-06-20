В Петербурге продолжает расти популярность безденежных сделок с недвижимостью

К этому привела высокая ключевая ставка Высокая ключевая ставка и, как следствие, дорогие бридж-кредиты на покупку земли под строительство привели к росту популярности альтернативных способов расчета за земельные участки в Северной столице.
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