Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Важные новости России за неделю сообщают о том, что в современном обществе, где вопросы сексуальности и материального благосостояния нередко пересекаются, исследование предпочтений женщин в выборе партнёра становится всё более актуальным.
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