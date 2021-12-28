Разве Дзюба «уже не тот»? Почему недоброжелателям Артёма лучше придержать язык

В доказательство того, что есть у него ещё порох в пороховницах, нападающий «Зенита» Артём Дзюба ответилпубликацией в своём инстаграм списка самых результативных игроков РПЛ с авторитетного сайта Transfermarkt, сопроводив табличку подписью «Когда говорят, что ты уже не тот…».