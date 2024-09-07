РВБ рассматривает передачу всех контрактов «ВБ Девелопмент» другому подрядчику

РВБ (юрлицо объединённых Russ и Wildberries) рассматривает возможность передачи всех контрактных обязательств «ВБ Девелопмент» другому подрядчику для своевременного завершения строительства логистических объектов, заявили в пресс-службе компании.
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