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Закон, порядок, государство

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Корейские развлечения, памятник Буденному в пейнтбольном клубе: что читали в Уссурийске

Корейские развлечения, памятник Буденному в пейнтбольном клубе: что читали в Уссурийске

"Игрой в кальмара" и корейским сумо развлекались на празднике Чусок в УссурийскеБогатым на развлечения был национальный корейский праздник урожая Чусок (6+), который отметили в Уссурийске в субботу, 30 сентября.

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