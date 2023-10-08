Корейские развлечения, памятник Буденному в пейнтбольном клубе: что читали в Уссурийске

"Игрой в кальмара" и корейским сумо развлекались на празднике Чусок в УссурийскеБогатым на развлечения был национальный корейский праздник урожая Чусок (6+), который отметили в Уссурийске в субботу, 30 сентября.
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