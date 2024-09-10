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Следком завел уголовное дело после массированной атаки беспилотников 

Следком завел уголовное дело после массированной атаки беспилотников 

Сегодня ночью над территорией страны было сбито 144 украинских беспилотника. Как пишет РИА «Новости» опираясь на сообщение СКР, дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ «Террористический акт».

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