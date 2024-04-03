Угроза цунами объявлена на Филиппинах после землетрясений на Тайване

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) объявил предупреждение о цунами в некоторых прибрежных районах страны после землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло на Тайване в среду утром 3 апреля, сообщило The Philippine News Agency.