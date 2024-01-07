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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Проще не придумаешь! Оригинальное ПЕЧЕНЬЕ с Начинкой- СУПЕР Выпечка к чаю! И в будни и на Праздник!

Привет, Друзья! Предлагаю испечь нежное, красивое печенье с начинкой к чаю, которое порадует Вас и в будни и на праздник! Оригинальное, вкусное, а приготовить его проще простого! Такое печенье можно приготовить, даже, в качестве, приятного подарка.

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