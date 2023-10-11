smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 500 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Что за фантазии о средней зарплате в СССР 180 рублей! Урежьте вдвое и получите её в 70х годах. Раньше еще меньше, а п...А вы знаете, скол...
  • Любовь Титова
    Дикари и только«Насиловали на пл...
  • Владимир Алтайцев
    какой-то фейк. Нигде не нашёл, что РФ  лишила  членсива  в СБ  ООН.Зеленский остался...

Двери в комфортную жизнь для мигрантов

Двери в комфортную жизнь для мигрантов

Депутаты Госдумы хотят, чтобы работодатели обеспечивали мигрантов жильем и регистрацией. Но компании, использующие труд иностранных специалистов, намекают, что такое ужесточение ответственности приведет к повышению себестоимости возводимых объектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх