Патриарх Кирилл поблагодарил президента Путина и премьер-министра Мишустина за поддержку РПЦ

Он выразил надежду на развитие церковно-государственного сотрудничества в деле укрепления духовно-нравственных основ жизни Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Пасхой, главным христианским праздником, и поблагодарил его за поддержку служения Русской православной церкви.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии