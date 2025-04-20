Патриарх Кирилл поблагодарил президента Путина и премьер-министра Мишустина за поддержку РПЦ

Он выразил надежду на развитие церковно-государственного сотрудничества в деле укрепления духовно-нравственных основ жизни Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Пасхой, главным христианским праздником, и поблагодарил его за поддержку служения Русской православной церкви.