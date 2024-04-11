ЕС готовит отдельный режим санкций для России, пишут СМИ

Власти Европейского союза обсуждают реализацию отдельного режима санкций в отношении России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на западное СМИ, получившее информацию из ряда источников в дипломатических кругах ЕС.
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