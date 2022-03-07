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На телеканале НТВ состоится показ второго сезона многосерийного фильма о буднях следователей СК России

На телеканале НТВ состоится показ второго сезона многосерийного фильма о буднях следователей СК России

В эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона остросюжетного детектива «Первый отдел». Художественный проект, реализуемый кинокомпанией «Триикс Медиа», генеральным продюсером которой является Инесса Юрченко, осуществляется при поддержке Следственного комитета России.

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