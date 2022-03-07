На телеканале НТВ состоится показ второго сезона многосерийного фильма о буднях следователей СК России

В эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона остросюжетного детектива «Первый отдел». Художественный проект, реализуемый кинокомпанией «Триикс Медиа», генеральным продюсером которой является Инесса Юрченко, осуществляется при поддержке Следственного комитета России.
Происшествия8 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил следователям проверить факты создания биологического оружия на территории Украины
- Председатель СК России поручил расследовать факт обстрела группы мирных граждан, покидающих Мариуполь
- СК России возбуждены еще два уголовных дела о десятках обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР
Свежие комментарии