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Царьград

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Опубликовано видео удара по саркофагу над разрушенным энергоблоком ЧАЭС

Опубликовано видео удара по саркофагу над разрушенным энергоблоком ЧАЭС

Агонизирующий режим Зеленского намерен повторить Чернобыльскую катастрофу.Опубликовано видео удара по саркофагу над разрушенным энергоблоком ЧАЭСАгонизирующий режим Зеленского намерен повторить Чернобыльскую катастрофу.

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