Уехавшая в Москву экс-главред Е1 опровергла слухи о возвращении

Бывший главный редактор сайта E1.ru, а ныне руководитель московского MSK1.ru (оба портала входят в холдинг Виктора Шкулева) Оксана Маклакова назвала неправдой информацию о том, что возвращается на предыдущее место работы.
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