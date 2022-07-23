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Киев в панике: Окоченевшая Европа забудет о неньке

Киев в панике: Окоченевшая Европа забудет о неньке

Politico: От этого Зеленского с санкциями европейцам одни проблемы Страшный сон президента Владимира Зеленского — военный союз Кремля с «Генералом Морозом», которого осторожно называют general winter — чтобы не ассоциироваться понятно с кем.

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