Politico: От этого Зеленского с санкциями европейцам одни проблемы Страшный сон президента Владимира Зеленского — военный союз Кремля с «Генералом Морозом», которого осторожно называют general winter — чтобы не ассоциироваться понятно с кем.
Politico: От этого Зеленского с санкциями европейцам одни проблемы Страшный сон президента Владимира Зеленского — военный союз Кремля с «Генералом Морозом», которого осторожно называют general winter — чтобы не ассоциироваться понятно с кем.
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