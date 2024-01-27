Дорожные камеры поумнеют: чего ждать водителям?

В Госдуме обсудили проблему ложного срабатывания комплексов фото- и видеофиксации (КФВФ). По словам замруководителя Рабочей группы Госсовета РФ по созданию Концепции развития автомобильного туризма до 2035 года, президента Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева, продолжается поток сообщений о ложной фиксации административных правонарушений, касающихся разговора по телефону за рулем, а также непристегнутого ремня безопасности.