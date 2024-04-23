Более 350 млн рублей вложат в нацпроект “Культура” в Иркутской области в этом году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр культуры региона Олеся Полунина в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в совещании, посвящённом тому, как в регионах России реализуют национальный проект “Культура”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии