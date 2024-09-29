Южной Корее посоветовали развивать сектор услуг

Южная Корея должна перестроить структуру экспорта, увеличив долю сектора услуг и снизив зависимость от сферы производства в условиях цифровой трансформации и эры искусственного интеллекта, 27 сентября сообщает агентство Yonhap.
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