Соответствующие поправки в закон «О рекламе» одобрены профильным комитетом Госдумы. Согласно поправкам, все распространители рекламы и операторы рекламных систем будут обязаны отчислять в бюджет 3% дохода от рекламы за квартал для поддержки разработчиков отечественного ПОНовый сбор с доходов от рекламы в интернете может составить 3%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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