Соответствующие поправки в закон «О рекламе» одобрены профильным комитетом Госдумы. Согласно поправкам, все распространители рекламы и операторы рекламных систем будут обязаны отчислять в бюджет 3% дохода от рекламы за квартал для поддержки разработчиков отечественного ПОНовый сбор с доходов от рекламы в интернете может составить 3%.