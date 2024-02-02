«Стать лучшим другом Чонгука для него — соревнование», — Ви понял, почему Чимин встает на его пути

Что думает Тэхен (Taehyung) о том, что его лучший друг Чонгук (Jungkook) служит с товарищем по цеху Чимином (Jimin)? Либо он искренне раз за друзей и за то, что им будет весело проводить время вдвоем, либо испытывает дружескую ревность, боясь потерять близкие отношения с товарищем за время их вынужденной разлуки.