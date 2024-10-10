Украинский футболист рассказал о встрече с Путиным после матча с Россией в 1999 году

Бывший футболист сборной Украины Александр Коваль рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным после матча с национальной командой России в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2000 года.
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