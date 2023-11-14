Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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СССР не мог обеспечить себя даже элементарными товарами

СССР не мог обеспечить себя даже элементарными товарами

Экономика Российской Империи была крепкой и самодостаточной, для иллюстрации чего достаточно напомнить, что она быстро развивалась даже во время Первой мировой войны.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
говно, а не статейка. всё с ног на голову. к слову, - пиндостан и сегодня не производит для себя &quot;элементарные товары&quot;, а получает их из Китая. и что?
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19 час.
Аршак Меликджанян
автор безграмотный дебил.
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19 час.
Александр Нестеров
автор накурился спайсов🙂🙂
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19 час.

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