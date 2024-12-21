«Русские псы войны»: на что способны спецназовцы ГРУ

Одними из самых засекреченных и самых боеспособных подразделений, стоящих сегодня на страже безопасности страны, являются отряды специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, больше известные как спецназ ГРУ.
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