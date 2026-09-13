Reuters: Украина не может полностью финансировать свои оборонные нужды

Украина больше не может полностью финансировать свои оборонные нужды за счет внутренних ресурсов. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, передает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Премьер Литвы соо...
- WSJ: Путин предло...
- АА Песков: удары ВС ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым