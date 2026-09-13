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Газета.ру

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Reuters: Украина не может полностью финансировать свои оборонные нужды

Reuters: Украина не может полностью финансировать свои оборонные нужды

Украина больше не может полностью финансировать свои оборонные нужды за счет внутренних ресурсов. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, передает Reuters.

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