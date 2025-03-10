Массированные ракетные удары по украинской энергетике вызвали в США критику в адрес Трампа: мол, он принуждает Киев силой к миру, а Россия использует это для наращивания ударов.
Что остановит Трампа от санкций против России
Комментарии
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Алексей Сафронов
Непонятно, с какой целью ведётся реклама пустых речей американского самодура по ФИО Трамп?!
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18 час.
михаил ошкин
Трампа от санкций против России остановит только присоединение России к США. Они никогда не были и не будут нашими друзьями.
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15 час.
АндрейБорков
Трампа против санкций в отношении России ни чего не остановит. Вспомним его прошлое правление в США, даже черножопый Обама так не сумел нагадить, как это сделал Трамп в прошлый раз. По этому верить Трампу на слово, даже если он утверждает, что слово это "честное", нельзя ни под каким видом. Понятие ЧЕСТНОЕ для Трампа просто не существует. Это "реальный пацан" он СЛОВО ДА, потом СЛОВО ЗАБРАЛ и снова ДАЛ, но уже В ДРУГОМ МЕСТЕ И ДРУГИМ ЛЮДЯМ. В США это нормальная практика - "кинуть" партнера по крупному, это БИЗНС и ни чего личного. А Трамп - бизнесмен, при чем один из самых крупных.
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5 час.
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