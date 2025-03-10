Театр абсурда
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Театр абсурда

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Что остановит Трампа от санкций против России

Что остановит Трампа от санкций против России

Массированные ракетные удары по украинской энергетике вызвали в США критику в адрес Трампа: мол, он принуждает Киев силой к миру, а Россия использует это для наращивания ударов.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Непонятно, с какой целью ведётся реклама пустых речей американского самодура по ФИО Трамп?!
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18 час.
михаил ошкин
Трампа от санкций против России остановит только присоединение России к США. Они никогда не были и не будут нашими друзьями.
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15 час.
АндрейБорков
Трампа против санкций в отношении России ни чего не остановит. Вспомним его прошлое правление в США, даже черножопый Обама так не сумел нагадить, как это сделал Трамп в прошлый раз. По этому верить Трампу на слово, даже если он утверждает, что слово это &quot;честное&quot;, нельзя ни под каким видом. Понятие ЧЕСТНОЕ для Трампа просто не существует. Это &quot;реальный пацан&quot; он СЛОВО ДА, потом СЛОВО ЗАБРАЛ и снова ДАЛ, но уже В ДРУГОМ МЕСТЕ И ДРУГИМ ЛЮДЯМ. В США это нормальная практика - &quot;кинуть&quot; партнера по крупному, это БИЗНС и ни чего личного. А Трамп - бизнесмен, при чем один из самых крупных.
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5 час.
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