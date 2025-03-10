Что остановит Трампа от санкций против России

АндрейБорков

Трампа против санкций в отношении России ни чего не остановит. Вспомним его прошлое правление в США, даже черножопый Обама так не сумел нагадить, как это сделал Трамп в прошлый раз. По этому верить Трампу на слово, даже если он утверждает, что слово это "честное", нельзя ни под каким видом. Понятие ЧЕСТНОЕ для Трампа просто не существует. Это "реальный пацан" он СЛОВО ДА, потом СЛОВО ЗАБРАЛ и снова ДАЛ, но уже В ДРУГОМ МЕСТЕ И ДРУГИМ ЛЮДЯМ. В США это нормальная практика - "кинуть" партнера по крупному, это БИЗНС и ни чего личного. А Трамп - бизнесмен, при чем один из самых крупных.