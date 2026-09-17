Полицейские изъяли у жителя Хабаровска 200 килограммов черной икры

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте гашишного масла и более 200 килограммов черной икры.
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