Выборы в Госдуму в ДНР завершаются на шесть часов раньше

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва в Донецкой Народной Республике завершатся 20 сентября на шесть часов раньше запланированного времени — в 14:00, сообщил глава республиканской избирательной комиссии Владимир Высоцкий.
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