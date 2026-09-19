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Регионы России

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Выборы в Госдуму в ДНР завершаются на шесть часов раньше

Выборы в Госдуму в ДНР завершаются на шесть часов раньше

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва в Донецкой Народной Республике завершатся 20 сентября на шесть часов раньше запланированного времени — в 14:00, сообщил глава республиканской избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

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